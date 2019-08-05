"Харківгаз": НКРЕКП не передбачила видатки для заміни лічильників

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

З початку року 9,8 тис. лічильників споживачів не пройшли повірку і підлягають заміні

Кілька років поспіль АТ "Харківгаз" пропонує НКРЕКП передбачити витрати на заміну лічильників в тарифі на розподіл газової компанії. Але державний регулятор не виділяє на це кошти в тарифі. Тому 9,8 тис. споживачів газу Харківської області змушені змінювати непридатні лічильники за свій рахунок. Про це повідомляє прес-служба газової компанії.

"З початку 2019 року в Харківській області повірили понад 20 тис. лічильників газу побутових споживачів. Планову повірку лічильників виконує державне підприємство "Укрметртестстандарт", забезпечує її проведення та оплачує ці послуги АТ "Харківгаз". З початку року 9,8 тис. лічильників споживачів не пройшли повірку і підлягають заміні", - йдеться в повідомленні.

НКРЕКП не виділяє АТ "Харківгаз" в тарифі на доставку газу коштів на заміну лічильників, тому такі витрати змушені нести споживачі газу. За словами прес-служби, близько 90% коштів, сплачених мешканцями регіону за послуги газопостачання, замість модернізації мереж, заміни лічильників і сервісів, перераховуються банками НАК "Нафтогаз України".

"В переважній більшості лічильники, які не пройшли повірку, використовувалися тривалий час і вичерпали термін експлуатації. Якщо проблема з роботою лічильника сталася під час гарантійного терміну його експлуатації, споживачеві потрібно звернутися в АТ "Харківгаз" з метою розпломбування лічильника і напрямки до заводу-виробнику", - зазначив головний метролог АТ "Харківгаз" Дмитро Музика.

Згідно з Законом України "Про метрологію та метрологічну діяльність", для обліку спожитого газу повинні використовуватися повірені лічильники. "Терміни періодичної повірки вказуються в технічному паспорті на прилад обліку. Якщо метрологічні характеристики лічильника споживача не відповідають установленим державним стандартам, ДП "Укрметртестстандарт" представляє довідку про непридатність законодавчо регульованої вимірювального обладнання. Такий лічильник надалі не може використовуватися для обліку газу", - йдеться в повідомленні.