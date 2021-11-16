"Харьковгаз": бюджетные учреждения должны заключить договоры с поставщиками газа

В Харьковской области заключено 294 договора на распределение газа с бюджетными учреждениями и организациями различных источников финансирования. Помимо договоров на распределение, бюджетным организациям до 1 декабря необходимо заключить договоры на поставку энергоресурса с поставщиком.

До 1 декабря снабжение природного газа бюджетным учреждениям осуществляется поставщиком "последней надежды".

"АО "Харьковгаз" возобновило распределение газа всем предприятиям и организациям, которые направили обращение на возобновление услуги и были готовы к старту отопительного сезона. Своевременно начать отопительный сезон в Харьковской области стало возможно благодаря принятию Кабинетом Министров Украины Постановления от 25 октября 2021 г. №1102. Согласно решению правительства, срок заключения договоров бюджетными учреждениями и организациями с их поставщиками газа продлен до 1 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

До этого времени, по словам пресс-службы, бюджетные учреждения получают природный газ от поставщика "последней надежды" по фиксированной цене 16,8 гривен за куб. м. Такую же цену на природный газ бюджетные учреждения могут получить в случае своевременного заключения договоров на поставку газа на весь отопительный сезон.

"Согласно действующему законодательству, если потребитель не получил номинаций от ни одного из поставщиков, он не имеет права использовать природный газ, а АО "Харьковгаз" не имел права, как Оператор ГРМ, осуществлять распределение (доставку) газа такому потребителю. Принятое правительством постановление позволило продлить до 1 декабря договорную компанию между бюджетными организациями и поставщиками, создав в настоящее время возможность получать природный газ по фиксированной цене от поставщика "последней надежды". Таким образом, стремительный рост рыночных цен на газ не повлиял на работу социально значимых объектов области", - говорится в сообщении.