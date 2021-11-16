"Харківгаз": бюджетні установи повинні укласти договори з постачальниками газу

У Харківській області укладено 294 договори на розподіл газу з бюджетними установами та організаціями різних джерел фінансування. Крім договорів на розподіл, бюджетним організаціям до 1 грудня необхідно укласти договори на поставку енергоресурсу з постачальником.

До 1 грудня постачання природного газу бюджетним установам здійснюється постачальником "останньої надії".

"АТ "Харківгаз" відновило розподіл газу всім підприємствам і організаціям, які направили звернення на відновлення послуги і були готові до старту опалювального сезону. Своєчасно розпочати опалювальний сезон у Харківській області стало можливо завдяки прийняттю Кабінетом Міністрів України Постанови від 25 жовтня 2021 р. №1102. Згідно з рішенням уряду, термін укладення договорів бюджетними установами та організаціями з їх постачальниками газу продовжено до 1 грудня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

До цього часу, за словами прес-служби, бюджетні установи отримують природний газ від постачальника "останньої надії" за фіксованою ціною 16,8 гривень за куб.м. Таку ж ціну на природний газ бюджетні установи можуть отримати у разі своєчасного укладення договорів на постачання газу на весь опалювальний сезон.

"Згідно з чинним законодавством, якщо споживач не отримав номінацій від жодного з постачальників, він не має права використовувати природний газ, а АТ "Харківгаз" не мав права, як Оператор ГРМ, здійснювати розподіл (доставку) газу такому споживачеві. Прийнята урядом Постанова дозволила продовжити до 1 грудня договірну компанію між бюджетними організаціями і постачальниками, створивши в даний час можливість отримувати природний газ за фіксованою ціною від постачальника "останньої надії". Таким чином, стрімке зростання ринкових цін на газ не вплинуло на роботу соціально значущих об'єктів області", - йдеться в повідомленні.