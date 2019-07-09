В Харькове и Житомире "заминировали" вузы

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Из вузов эвакуируют граждан

В Житомире и Харькове полиция проверяет сообщения о минировании вузов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирской и Харьковской областей.

Так, во вторник, 9 июля, в полицию от администрации двух высших учебных заведений Житомира поступили сообщения о получении электронных писем с содержанием угрожающего характера. На место происшествия выехали полицейские, которые обследуют здания и окружающую территорию вузов.

"Полицейские огородили по периметру территории потенциальной опасности, доступ к которым временно ограничен. Также проведена эвакуация присутствующих в помещениях людей. Патрульные полицейские обеспечивают безопасность движения транспорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты взрывотехнической службы ГУНП вместе с кинологами с помощью служебных собак и специальных технических средств проводят тщательный осмотр помещений и окружающих территорий.

Кроме того, в полицию поступили сообщения о закладке взрывчатки в вузах Харькова, расположенных на проспекте Науки, улице Маршала Бажанова и площади Конституции.

В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

"По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан", - указывают правоохранители.

Напомним, в Харькове в понедельник, 8 июля, правоохранители проверяли сообщения о минировании всех торговых центров и железнодорожного вокзала.

Как писало РБК-Украина ранее, замминистра внутренних дел Сергей Яровой заявлял, что МВД изменило алгоритм реагирования на сообщения о минировании. Данное решение приняли, чтобы не допустить срыва процесса голосования в день внеочередных парламентских выборов.