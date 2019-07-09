ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Харькове и Житомире "заминировали" вузы

Новости » Происшествия    09.07.2019 - 10:59
В Харькове и Житомире "заминировали" вузы
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Из вузов эвакуируют граждан

В Житомире и Харькове полиция проверяет сообщения о минировании вузов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирской и Харьковской областей.

Так, во вторник, 9 июля, в полицию от администрации двух высших учебных заведений Житомира поступили сообщения о получении электронных писем с содержанием угрожающего характера. На место происшествия выехали полицейские, которые обследуют здания и окружающую территорию вузов.

"Полицейские огородили по периметру территории потенциальной опасности, доступ к которым временно ограничен. Также проведена эвакуация присутствующих в помещениях людей. Патрульные полицейские обеспечивают безопасность движения транспорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты взрывотехнической службы ГУНП вместе с кинологами с помощью служебных собак и специальных технических средств проводят тщательный осмотр помещений и окружающих территорий.

Кроме того, в полицию поступили сообщения о закладке взрывчатки в вузах Харькова, расположенных на проспекте Науки, улице Маршала Бажанова и площади Конституции.

В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

"По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан", - указывают правоохранители.

Напомним, в Харькове в понедельник, 8 июля, правоохранители проверяли сообщения о минировании всех торговых центров и железнодорожного вокзала.

Как писало РБК-Украина ранее, замминистра внутренних дел Сергей Яровой заявлял, что МВД изменило алгоритм реагирования на сообщения о минировании. Данное решение приняли, чтобы не допустить срыва процесса голосования в день внеочередных парламентских выборов.

В Харькове "заминировали" все ТЦ и вокзал В Одессе ищут взрывчатку на Морском вокзале
Новости Украины ХарьковЖитомирминирование
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь