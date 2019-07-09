У Харкові та Житомирі "замінували" виші

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Із вишів евакуюють громадян

У Житомирі та Харкові поліція перевіряє повідомлення про замінування вищих навчальних закладів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Житомирської та Харківської областей.

Так, у вівторок, 9 липня, до поліції від адміністрації двох вищих навчальних закладів Житомира надійшли повідомлення про отримання електронних листів зі змістом загрозливого характеру. На місця подій виїхали поліцейські, які обстежують будівлі та навколишню територію вишів.

"Поліцейські огородили по периметру території потенційної небезпеки, доступ до яких тимчасово обмежено. Також проведена евакуація присутніх у приміщеннях людей. Патрульні поліцейські забезпечують безпеку руху транспорту", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що фахівці вибухотехнічної служби ГУНП разом з кінологами за допомогою службових собак та спеціальних технічних засобів проводять ретельний огляд приміщень та навколишніх територій.

Крім того, до правоохоронців надійшли повідомлення про закладення вибухівки у вишах Харкова, розташованих на проспекті Науки, вулиці Маршала Бажанова та площі Конституції.

На даний час проводиться огляд приміщень та прилеглої території.

"За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління. Проводиться евакуація громадян", - вказують у поліції.

Нагадаємо, в Харкові у понеділок, 8 липня, правоохоронці перевіряли повідомлення про мінування усіх торгових центрів і залізничного вокзалу.

Як писало РБК-Україна раніше, заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявляв, що МВС змінило алгоритм реагування на повідомлення про мінування. Дане рішення прийняли, щоб не допустити зриву процесу голосування у день позачергових парламентських виборів.