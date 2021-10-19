У Харкові завтра лунатимуть сирени: що відбувається

Завтра, 20 жовтня у Харкові та області лунатимуть сирени. Таким чином будуть проводити навчальне оповіщення населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Харківської ОДА.

Відомо, що електросирени увімкнуть о 07:52 і 14:25.

Інструкції для громадян

Уривчасте звучання електросирен означає: "Увага всім!".

Так, почувши звучання, необхідно увімкнути телебачення (UA:Харків) або радіомовлення (дротове або ефірне на частоті 106,1 МГц) для прослуховування повідомлень, що передаються.

Надалі діяти відповідно до отриманої інформації.

В ОДА зазначають, що під час планової технічної перевірки необхідно зберігати спокій.