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У Харкові завтра лунатимуть сирени: що відбувається

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Харків, Вівторок 19 жовтня 2021 16:08
У Харкові завтра лунатимуть сирени: що відбувається Фото: у Харкові завтра лунатимуть сирени (facebook.com/kharkovgovernment)
Автор: Марія Кучерявець

Завтра, 20 жовтня у Харкові та області лунатимуть сирени. Таким чином будуть проводити навчальне оповіщення населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Харківської ОДА.

Відомо, що електросирени увімкнуть о 07:52 і 14:25.

Інструкції для громадян

Уривчасте звучання електросирен означає: "Увага всім!".

Так, почувши звучання, необхідно увімкнути телебачення (UA:Харків) або радіомовлення (дротове або ефірне на частоті 106,1 МГц) для прослуховування повідомлень, що передаються.

Надалі діяти відповідно до отриманої інформації.

В ОДА зазначають, що під час планової технічної перевірки необхідно зберігати спокій.

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