В Харькове затопило дома в 5 районах из-за непогоды

В Харькове 13-14 июля начались подтопления домов в 5 районах города из-за сильных ливней. Сейчас спасатели откачивают воду.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Так, подтопления наблюдаются в Ново-Баварском, Основянском, Немышлянском, Индустриальном и Киевском районах.

"В результате осадков (сильного дождя) начало подтапливать дворы частных домовладений. К месту происшествия были направлены отделение для откачки воды из придомовых территорий Ново-Баварского, Основянского, Немышлянского, Индустриального и Киевского районов города Харькова. Спасатели откачали около 3000 м3 воды", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что оказание помощи населению на данный момент продолжается.

Напомним, на метеостанции Харькова в результате сильных дождей выпало 87 мм осадков: это самый большой суточный показатель за весь период наблюдений.

Кроме этого, в Харькове 13 июля прошел сильный ливень, вода заблокировала движение транспорта, а некоторые водители остались запертыми в своих авто.