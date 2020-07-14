У Харкові затопило будинки в 5 районах через негоду

У Харкові 13-14 липня почалися підтоплення будинків у 5 районах міста через сильні зливи. Зараз рятувальники відкачують воду.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Так, підтоплення спостерігаються в Ново-Баварському, Основ'янському, Немишлянському, Індустріальному та Київському районах.

"В результаті опадів (сильного дощу) почало підтоплювати двори приватних домоволодінь. До місця події було направлено відділення для відкачування води з прибудинкових територій Ново-Баварського, Основ'янського, Немишлянського, Індустріального та Київського районів міста Харкова. Рятувальники відкачали близько 3000 м³ води", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що надання допомоги населенню на цю мить триває.

Нагадаємо, на метеостанції Харкова в результаті сильних дощів випало 87 мм опадів: це найбільший добовий показник за весь період спостережень.

Крім цього, у Харкові 13 липня пройшла сильна злива, вода заблокувала рух транспорту, а деякі водії залишилися замкненими у своїх авто.