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В Харькове "заминировали" три вуза

Новости » Происшествия    31.07.2019 - 15:43
В Харькове "заминировали" три вуза
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В настоящее время продолжается осмотр помещений и прилегающей территории

В Харькове в полицию поступило сообщение о заминировании зданий трех высших учебных заведений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции области. 

Как сообщается, сообщение о закладке взрывчатки в учебных заведениях на проспекте Науки, улицы Маршала Бажанова и площади Конституции поступили в полицию 31 июля.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

В настоящее время продолжается осмотр помещений и прилегающей территории.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 23 июля вечером неизвестные сообщили, что в Киеве заминировали здание Центральной избирательной комиссии. Сотрудники управления Государственной охраны эвакуировали представителей СМИ из здания до выяснения всех обстоятельств происшествия. 

Кроме того, 18 июля в харьковскую полицию поступило сообщение о минировании 56 объектов. В полицию 18 июля поступило сообщение о закладке взрывчатки в 5 отелях, 21 жилом доме, 22 торговых центрах и 8 медицинских учреждениях. По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. 

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