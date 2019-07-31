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У Харкові "замінували" три внз

Новини » Надзвичайні події    31.07.2019 - 15:43
У Харкові "замінували" три внз
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

В даний час триває огляд приміщень та прилеглої території

У Харкові в поліцію надійшло повідомлення про замінування будівель трьох вищих навчальних закладів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національної поліції області.

Як повідомляється, повідомлення про закладення вибухівки в навчальних закладах на проспекті Науки, вулиці Маршала Бажанова і площі Конституції надійшли в поліцію 31 липня.

За адресами виїхали слідчо-оперативні групи і фахівці вибухотехнічного управління.

В даний час триває огляд приміщень та прилеглої території.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 23 липня ввечері невідомі повідомили, що в Києві замінували будівлю Центральної виборчої комісії. Співробітники управління Державної охорони евакуювали представників ЗМІ з будівлі до з'ясування всіх обставин події.

Крім того, 18 липня в харківську поліцію надійшло повідомлення про мінування 56 об'єктів. У поліцію 18 липня надійшло повідомлення про закладення вибухівки в 5 готелях, 21 житловому будинку, 22 торгових центрах та 8 медичних установах. За адресами виїхали слідчо-оперативні групи і фахівці вибухотехнічного управління.

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