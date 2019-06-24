В Харькове "заминировали" два вуза

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ведется эвакуация граждан

В Харькове милиция проверяет информацию о заминировании учебных заведениях на улице Маршала Бажанова и проспекте Науки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

В частности, речь идет о Харьковском национальном университете радиоэлектроники и Харьковском национальном университете городского хозяйства имени А.М. Бекетова.

"По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан. Сообщение о закладке взрывчатки в учебных заведениях на улице Маршала Бажанова и проспекте Науки поступило в полицию 24 июня", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжается осмотр помещений и прилегающей территории.

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