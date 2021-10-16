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В Харькове "заминировали" четыре торговых центра

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Харьков, Суббота 16 октября 2021 23:58
В Харькове "заминировали" четыре торговых центра Фото: в Харькове проверяют информацию о минировании торговых центров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

В Харькове сообщили о минировании торговых центров. Правоохранители сейчас проверяют эту информацию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение полиции в Харьковской области.

Около 20:30 в полицию поступило электронное письмо с сообщением о минировании четырех торговых центров.

На место выехали оперативно-следственные группы и взрывотехники. Правоохранители проводят осмотр помещений и прилегающей территории.

Напомним, днем 9 октября в полицию поступило сообщение о минировании семи "ковидных" больниц и одного из супермаркетов. Информация не подтвердилась.

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