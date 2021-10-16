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У Харкові "замінували" чотири торгові центри

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Харків, Субота 16 жовтня 2021 23:58
У Харкові "замінували" чотири торгові центри Фото: у Харкові перевіряють інформацію про мінування торгових центрів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

У Харкові повідомили про мінування торгових центрів. Правоохоронці зараз перевіряють цю інформацію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення поліції в Харківській області.

Близько 20: 30 в поліцію надійшов електронний лист з повідомленням про мінування чотирьох торгових центрів.

На місце виїхали оперативно-слідчі групи та вибухотехніки. Правоохоронці проводять огляд приміщень та прилеглої території.

Нагадаємо, вдень 9 жовтня до поліції надійшло повідомлення про мінування семи "ковідних" лікарень і одного з супермаркетів. Інформація не підтвердилась.

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