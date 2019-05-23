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У Харкові замінували 25 об'єктів

Новини » Надзвичайні події    23.05.2019 - 21:24
У Харкові замінували 25 об'єктів
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

У Харкові шукають вибухівку в 23 торгових центрах, аеропорту та на залізничному вокзалі

У Харкові співробітники поліції перевіряють інформацію про замінування 23 торгових центрів, аеропорту та залізничного вокзалу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національної поліції області.

Як повідомляється, у четвер, 23 травня, у Національну поліцію в Харківській області надійшло повідомлення на електронну пошту про загрозу вибуху в 25 об'єктах близько 17:30.

"На місце події виїхали слідчо-оперативні групи підрозділів поліції, фахівці вибухотехнічного управління. Проводиться евакуація громадян, огляд приміщень і прилеглої території", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що співробітників і відвідувачів Чернівецької обласної державноїадміністрації евакуювали у зв'язку з загрозою вибуху. Зазначається, що в четвер, 23 травня, близько 11:30 ранку невідомий громадянин, зателефонувавши з таксофона на "102", повідомив про те, що біля облдержадміністрації закладена вибухівка.

Крім того, в Національну поліцію міста Одеса у середу, 22 травня, надійшло повідомлення про замінування будівлі Апеляційного суду. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи та працівники ДСНС. Співробітники поліції евакуювали всіх співробітників і відвідувачів суду.

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