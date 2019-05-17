В Харькове заминировали 19 объектов

В Харькове сообщили о минировании 19 торговых центров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции области.

Сообщается, что сегодня около 15:00 на электронную почту Главного управления Национальной полиции пришло сообщение о минировании 19 торговых центрах.

В сообщении говорилось о минировании торговых центрах на улице Сумской, Шевченко, Клочковской, Академика Павлова, Академика Барабашова, Героев Труда, Полтавский шлях, Кольцевой путь, проспекте Науки, Московском, Гагарина, площади Защитников Украины, площади Павловской и Конституции.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.

В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сотрудники Ширяевского отделения полиции Одесской области установили личность "минера", который сообщил о ложном минировании отделения банка в селе Ширяево. "Минером" оказался 65-летний местный житель. Мужчина объяснил свои действия желанием создать неприятность администрации банка, в котором ему насчитали большую сумму задолженности.

Кроме того, самолет, летевший из Борисполя в египетский Шарм-эш-Шейх, совершил экстренную посадку в одесском аэропорту. Экстренная посадка была совершена из-за анонимного сообщения о взрывном устройстве, якобы находившимся на борту самолета.