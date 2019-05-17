У Харкові замінували 19 об'єктів

У Харкові повідомили про мінування 19 торгових центрів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національної поліції області.

Повідомляється, що сьогодні близько 15:00 на електронну пошту Головного управління Національної поліції прийшло повідомлення про мінування 19 торгових центрах.

У повідомленні йшлося про замінування торгових центрах на вулиці Сумській, Шевченка, Клочківській, Академіка Павлова, Академіка Барабашова, Героїв Праці, Полтавський шлях, Кільцевий шлях, проспекті Науки, Московському, Гагаріна, площі Захисників України, Павлівської площі і Конституції.

За адресами виїхали слідчо-оперативні групи і фахівці вибухотехнічного управління. Проводиться евакуація громадян.

В даний час проводиться огляд приміщень і прилеглої території.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що співробітники Ширяївського відділення поліції Одеської області встановили особу "мінера", який повідомив про неправдиве замінування відділення банку в селі Ширяєве. "Мінером" виявився 65-річний місцевий житель. Чоловік пояснив свої дії бажанням створити неприємність адміністрації банку, в якому йому нарахували велику суму заборгованості.

Крім того, літак, що летів з Борисполя в єгипетський Шарм-еш-Шейх, здійснив екстрену посадку в одеському аеропорту. Екстрена посадка була здійснена через анонімне повідомлення про вибуховий пристрій, нібито перебували на борту літака.