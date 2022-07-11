В Харькове закрыли Салтовскую ветку метро: в чем причина

В Харькове в связи с обстрелами утром 11 июля временно приостановили движение по Салтовской линии метрополитена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский горсовет .

Когда именно будет восстановлено движение, пока не сообщается.

Напомним, в Харькове сегодня утром во время воздушной тревоги прогремели взрывы. По словам главы Харьковской ОВА, предварительно, российские войска нанесли удары из систем залпового огня.

Жителей Харькова и области призвали спрятаться в укрытиях и без нужды не находиться на улицах.

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