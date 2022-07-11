У Харкові закрили Салтівську гілку метро: у чому причина

У Харкові у зв'язку з обстрілами вранці 11 липня тимчасово призупинили рух по Салтівській лінії метрополітену.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську міськраду.
Коли саме буде відновлено рух, поки не повідомляється.
Нагадаємо, у Харкові сьогодні вранці під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. За словами голови Харківської ОВА, попередньо, російські війська завдали ударів з систем залпового вогню.
Жителів Харкова та області закликали сховатися в укриттях і без потреби не перебувати на вулицях.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.