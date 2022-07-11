У Харкові закрили Салтівську гілку метро: у чому причина

У Харкові у зв'язку з обстрілами вранці 11 липня тимчасово призупинили рух по Салтівській лінії метрополітену.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську міськраду .

Коли саме буде відновлено рух, поки не повідомляється.

Нагадаємо, у Харкові сьогодні вранці під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. За словами голови Харківської ОВА, попередньо, російські війська завдали ударів з систем залпового вогню.

Жителів Харкова та області закликали сховатися в укриттях і без потреби не перебувати на вулицях.

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