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В Харькове задержали возможного корректировщика обстрелов РФ

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Харьков, Воскресенье 17 июля 2022 15:57
В Харькове задержали возможного корректировщика обстрелов РФ Фото: возможного корректировщика задержали в Харькове (УНИАН)
Автор: Юлия Бойко

Полиция в Харькове задержала возможного корректировщика, который работал на российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника полиции Харьковской области Владимира Тимошко.

По его словам, полиция задержала на улице Лысой в Харькове 31-летнего жителя Свердловска (сейчас Должанск, Луганская область). В его телефоне была найдена переписка с неизвестным с указанием данных геолокации расположения украинских войск.

"Мужчину доставили для выяснения всех обстоятельств в отдел полиции", - отметил он.

Напомним, последний крупный обстрел Харькова был в ночь на 15 июля, российские войска ударили ракетами по гражданской инфраструктуре.

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