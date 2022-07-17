ru ua
Нд, 17 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Харкові затримали можливого коригувальника обстрілів РФ

Новость на русском →
Харків, Неділя 17 липня 2022 15:57
У Харкові затримали можливого коригувальника обстрілів РФ Фото: можливого коригувальника затримали в Харкові (УНІАН)
Автор: Юлія Бойко

Поліція в Харкові затримала можливого коригувальника, який працював на російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

За його словами, поліція затримала на вулиці Лисій у Харкові 31-річного жителя Свердловська (зараз Довжанськ, Луганська область). У його телефоні було знайдено листування з невідомим із зазначенням даних геолокації розташування українських військ.

"Чоловіка доставили для з'ясування всіх обставин у відділ поліції", - зазначив він.

Нагадаємо, останній великий обстріл Харкова був у ніч на 15 липня, російські війська вдарили ракетами по цивільній інфраструктурі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна Росії проти України
NEWS
Екс-голова СБУ в Криму Кулінич на момент затримання був помічником Баканова, - джерела
Екс-голова СБУ в Криму Кулінич на момент затримання був помічником Баканова, - джерела
DAILY
Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року