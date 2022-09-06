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В Харькове задержали псевдоволонтерку. Украла гуманитарки на 150 тысяч гривен

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Харьков, Вторник 06 сентября 2022 16:13
В Харькове задержали псевдоволонтерку. Украла гуманитарки на 150 тысяч гривен Фото: В Харькове задержали псевдоволонтерку. Украла гуманитарку на 150 тысяч гривен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Харькове женщина обещала готовить еду пострадавшим от обстрелов, однако получив продукты, оставляла их себе и кормила родственников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

По информации от следователей, харьковчанка получила от волонтера продукты питания, чтобы в дальнейшем готовить горячие блюда жителям дома, который пострадал от ракетного обстрела.

"Подозреваемая рассказала о том, что она организует для жителей указанного дома, где, с ее слов, проживает 200 человек. Женщина отметила, что еду она приготовит в специально оборудованных помещениях в подвале дома, которых на самом деле никогда не существовало", - говорится в сообщении.

Однако когда женщина получила продукты, она фотографировала своих родственников на кухне для фейкового фотоотчета, который посылала волонтерке. На самом же деле все продукты подозреваемая оставила себе.

Женщина причинила ущерб на сумму почти 150 тысяч гривен и за содеянное может получить до 3 лет тюрьмы.

Напомним, что в центре Киева пытались ограбить детей, которые собирали деньги для ВСУ.

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