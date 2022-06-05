В Харькове снова взрывы, есть угроза ракетных ударов

Вечером 5 июня 2022 года снова слышны взрывы в Харькове. В регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
На данный момент дополнительной информации о взрывах нет. Департамент гражданской защиты Харьковской областной военной администрации объявил угрозу ракетных ударов.
Обновлено от 21:45
Как заявил глава местной ОВА Олег Синегубов, российские войска возобновили обстрелы жилых районов Харькова.
"Находитесь в укрытиях! Не игнорируйте сигналы тревоги", - обратился он к местным жителям.
Напомним, ранее Генеральный штаб ВСУ сообщал, что российские войска применили фосфорные снаряды по территории Харьковской области.
Как заявил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, противник не оставляет попыток вернуться в областной центр, однако на сегодня у него недостаточно сил для наступления и захвата Харькова.
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