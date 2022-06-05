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У Харкові знову вибухи, є загроза ракетних ударів

Фото: у Харкові знову чути вибухи (УНІАН)
Автор: Артем Горовенко

Увечері 5 червня 2022 року знову чути вибухи в Харкові. У регіоні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

На даний момент додаткової інформації про вибухи немає. Департамент цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації оголосив загрозу ракетних ударів.

Оновлено від 21:45

Як заявив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов, російські війська відновили обстріли житлових районів Харкова.

"Знаходьтеся в укриттях! Не ігноруйте сигнали тривоги", - звернувся він до місцевих жителів.

Нагадаємо, раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що російські війська застосували фосфорні снаряди по території Харківської області.

Як заявив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, противник не залишає спроб повернутися в обласний центр, однак на сьогодні у нього недостатньо сил для наступу і захоплення Харкова.

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ХарківВибухВійна Росії проти України