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В Киеве неизвестные подорвали банкомат и похитили деньги

Новости » Происшествия    29.05.2019 - 10:59
В Киеве неизвестные подорвали банкомат и похитили деньги
Фото: в Киеве подорвали банкомат и вынесли деньги (kyiv.npu.gov.ua)

Полиция утверждает, что банкомат подорвали с помощью газовых баллонов

В Деснянском районе Киева неизвестные подорвали банкомат "ПриватБанка" и похитили кассеты с наличными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Сообщается, что трое неизвестных зашли в тамбур банковского отделения, взорвали банкомат и, похитив кассеты с наличными, скрылись с места преступления. Об инциденте полиции сообщил местный житель, который слышал взрыв и пытался задержать преступников.

На данный момент полицейские осмотрели место преступления, изъяли и обработали видео с камер наблюдения, опросили свидетелей. По данным следствия, неизвестные вошли в помещение, используя банковскую карточку, после чего по специальному шлангу начали из газовых баллонов, которые у них были с собой, подавать в банкомат газо-воздушную смесь. Когда банкомат взорвался, они забрали кассеты с деньгами и скрылись. Окончательная сумма ущерба устанавливается.

Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

 

Фото: место происшествия (kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, в феврале в Харькове неизвестные взорвали и ограбили банкомат "ПриватБанка". Тогда учреждение объявило награду в 50 тысяч гривен любому, кто предоставит информацию для задержания преступников.

 

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