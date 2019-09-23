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У Харкові підірвали банкомат

Новини » Надзвичайні події    23.09.2019 - 11:32
У Харкові підірвали банкомат
Фото: місце події (hk.npu.gov.ua)

Поліцейські провели огляд місця події та вилучили речові докази

У Харкові в Шевченківському районі невідомі підірвали банкомат. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу областної поліції.

Як повідомляється, о 3:30 до поліції надійшла інформація про те, що на вулиці Клочківській, 276-Б, стався вибух банкомата.

За адресою виїжджали керівники Шевченківському відділу поліції, слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління харківської поліції.

Поліцейські провели огляд місця події та вилучили речові докази.

Інформація внесена до Журналу єдиного обліку. Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.

Проводяться необхідні заходи щодо встановлення осіб, причетних до пригоди.

Фото: місце події (hk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 19 липня в Київському районі Харкова та в місті Люботині невідомі підірвали банкомати. Поліція вилучила речові докази та направила на експертизу.

Крім того, 29 травня троє невідомих зайшли в тамбур банківського відділення "ПриватБанку", підірвали банкомат і, викравши касети з готівкою, втекли з місця злочину. Про інцидент поліції повідомив місцевий житель, який чув вибух і намагався затримати злочинців.

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