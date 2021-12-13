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В Харькове выявлено около 10 тысяч нарушений правил безопасности систем газоснабжения

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Харьков, Понедельник 13 декабря 2021 12:41
В Харькове выявлено около 10 тысяч нарушений правил безопасности систем газоснабжения Фото: газовый вентиль (УНИАН)
Автор: Мария Тарарыева

С начала года специалисты АО "Харьковгоргаз" зафиксировали около 10 тысяч случаев нарушения требований Правил безопасности систем газоснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба "Харьковгоргаза".

"Из общего количества - более 8 тысяч случаев непригодности дымовых и вентиляционных каналов, 300 – самовольного вмешательства потребителей в систему газоснабжения и 50 случаев неисправности в работе автоматики безопасности. Кроме указанных видов нарушений, наиболее распространены самовольная замена и перенос газовых приборов, самовольное подключение к системе газоснабжения после отключения, несанкционированное присоединение к газораспределительной системе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что несоблюдение правил безопасности может привести к несчастным случаям, в частности, к утечкам газа, отравлению угарным газом, пожарам и взрывам.

"Подобные случаи не единичны, поэтому призываем потребителей не допускать самопроизвольного вмешательства в систему газоснабжения и самовольного подключения газовых приборов, а обращаться к специалистам, имеющим на это разрешение", - подчеркивает заместитель главного инженера группы прекращения и возобновления распределения природного газа Андрей Семинахин.

По словам пресс-службы, в случае обнаружения таких инцидентов газовая компания прекращает газоснабжение, ведь это риск жизни и здоровья жителей домовладения. После того, как потребители устранят нарушения, газоснабжение будет возобновлено.

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Харьков Газ
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