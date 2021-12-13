ru ua
Пн, 13 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Харкові виявлено близько 10 тисяч порушень правил безпеки систем газопостачання

Новость на русском →
Харків, Понеділок 13 грудня 2021 12:41
У Харкові виявлено близько 10 тисяч порушень правил безпеки систем газопостачання Фото: газовий вентиль (УНІАН)
Автор: Марія Тарариєва

З початку року фахівці АТ "Харківміськгаз" зафіксували близько 10 тисяч випадків порушення вимог Правил безпеки систем газопостачання.

Про це повідомляє прес-служба "Харківміськгазу".

"Із загальної кількості - понад 8 тисяч випадків непридатності димових та вентиляційних каналів, 300 - самовільного втручання споживачів у систему газопостачання та 50 випадків несправності в роботі автоматики безпеки. Крім зазначених видів порушень, найбільш поширені самовільна заміна і перенесення газових приладів, самовільне підключення до системи газопостачання після відключення, несанкціоноване приєднання до газорозподільної системи", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що недотримання правил безпеки може призвести до нещасних випадків, зокрема, до витоків газу, отруєння чадним газом, пожеж та вибухів.

"Подібні випадки не поодинокі, тому закликаємо споживачів не допускати самовільного втручання в систему газопостачання та самовільного підключення газових приладів, а звертатися до фахівців, які мають на це дозвіл", - підкреслює заступник головного інженера групи припинення та відновлення розподілу природного газу Андрій Семінахін.

За словами прес-служби, у разі виявлення таких інцидентів газова компанія припиняє газопостачання, адже це ризик життя та здоров'я мешканців домоволодіння. Після того, як споживачі усунуть порушення, газопостачання буде відновлено.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Газ
NEWS
Тисяча за вакцинацію. Сьогодні починають приймати заявки: інструкція
Тисяча за вакцинацію. Сьогодні починають приймати заявки: інструкція
DAILY
Ціни продовжать зростати. Що впливатиме на інфляцію в Україні в 2022 році
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ціни продовжать зростати. Що впливатиме на інфляцію в Україні в 2022 році