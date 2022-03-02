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В Харькове высадился российский десант. Оккупанты напали на госпиталь

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Харьков, Среда 02 марта 2022 03:07
В Харькове высадился российский десант. Оккупанты напали на госпиталь Фото: украинские военные вступили в бой с российским десантом в Харькове (mil.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В ночь на 2 марта в Харькове высадился российский десант. Оккупанты напали на госпиталь, завязался бой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Верховной рады.

"В Харькове высадился российский десант. Оккупанты напали на госпиталь - Военно-медицинский клинический центр Северного региона", - говорится в сообщении.

Украинские защитники вступили в бой с российскими захватчиками. Отмечается, что эту информацию сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

Напомним, 28 февраля и 1 марта Харьков несколько раз подвергся массированному ракетному и артиллерийскому обстрелу.

РБК-Украина ведет онлан-трансляцию того, что происходит в Харькове прямо сейчас.

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