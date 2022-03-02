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У Харкові висадився російський десант. Окупанти напали на госпіталь

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Харків, Середа 02 березня 2022 03:07
У Харкові висадився російський десант. Окупанти напали на госпіталь Фото: українські військові вступили у бій із російським десантом у Харкові (mil.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У ніч на 2 березня в Харкові висадився російський десант. Окупанти напали на госпіталь, зав'язався бій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Верховної ради.

"У Харкові висадився російський десант. Окупанти напали на госпіталь - Військово-медичний клінічний центр Північного регіону", - йдеться в повідомленні.

Українські захисники вступили в бій з російськими загарбниками. Відзначається, що цю інформацію повідомили в Службі безпеки України (СБУ).

Нагадаємо, 28 лютого і 1 березня Харків кілька разів зазнав масованого ракетного та артилерійського обстрілу.

РБК-Україна веде онлан-трансляцію того, що відбувається у Харкові прямо зараз.

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