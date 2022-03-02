У Харкові висадився російський десант. Окупанти напали на госпіталь
У ніч на 2 березня в Харкові висадився російський десант. Окупанти напали на госпіталь, зав'язався бій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Верховної ради.
"У Харкові висадився російський десант. Окупанти напали на госпіталь - Військово-медичний клінічний центр Північного регіону", - йдеться в повідомленні.
Українські захисники вступили в бій з російськими загарбниками. Відзначається, що цю інформацію повідомили в Службі безпеки України (СБУ).
Нагадаємо, 28 лютого і 1 березня Харків кілька разів зазнав масованого ракетного та артилерійського обстрілу.
РБК-Україна веде онлан-трансляцію того, що відбувається у Харкові прямо зараз.
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