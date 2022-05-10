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В Харькове выбрали новое название Московского проспекта

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Харьков, Вторник 10 мая 2022 13:38
В Харькове выбрали новое название Московского проспекта Фото: в Харькове горсовет переименует Московский проспект 11 мая (unsplash.com)
Автор: РБК-Украина

Горсовет Харькова проголосует за переименование Московского проспекта уже завтра, 11 мая. По результатам опроса местных жителей, его переименуют в проспект героев Харькова.

Об этом сообщил директор департамента по вопросам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко, передает РБК-Украина.

"Проспекта Московского в Харькове, конечно же, не будет. Его переименование запланировано буквально на завтра. Это прерогатива сессии городского совета", - заявил Сидоренко.

Также он добавил, что в ходе заседания Топономической комиссии было принято решение о вынесении на голосование горсовета переименование: Московского района в Салтовский район, Белгородского шоссе в Харьковское шоссе, Белгородского спуска в улицу Героев Спасителей.

Ранее мы сообщали, что в Киеве намерены переименовать пять станций метро, названия которых связаны с Россией. Сегодня появились результаты онлайн-голосования.

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