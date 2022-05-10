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У Харкові обрали нову назву Московського проспекту

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Харків, Вівторок 10 травня 2022 13:38
У Харкові обрали нову назву Московського проспекту Фото: У Харкові міськрада перейменує Московський проспект 11 травня (unsplash.com)
Автор: РБК-Україна

Міська рада Харкова проголосує за перейменування Московського проспекту вже завтра, 11 травня. За результатами опитування місцевих жителів, його перейменують на проспект героїв Харкова.

Про це заявив директор департаменту з питань інформації та зв'язків із громадськістю Юрій Сидоренко, передає РБК-Україна.

"Проспекту Московського у Харкові, звичайно ж, не буде. Його перейменування заплановане буквально на завтра. Це прерогатива сесії міської ради", - заявив Сидоренко.

Також він додав, що в ході засідання Топономічної комісії було ухвалено рішення про винесення на голосування міськради перейменування: Московського району на Салтівський район, Білгородського шосе на Харківське шосе, Білгородського узвозу на вулицю Героїв Спасителів.

Раніше ми повідомляли, що у Києві мають намір перейменувати п'ять станцій метро, ​​назви яких пов'язані з Росією. Сьогодні з'явились результати онлайн-голосування.

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