Стало известно, как могут переименовать 5 станций метро в Киеве

В Киеве намерены переименовать пять станций метро, названия которых связаны с Россией. Сегодня появились результаты онлайн-голосования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника киевского метро Виктора Брагинского.

Как отметил Брагинский, в рейтинговом голосовании приняли участие более 170 тысяч человек. По мнению общественности пять станций следует переименовать таким образом:

станция "Берестейская" - "Бучанская"

станция "Площадь Льва Толстого" - "Василия Стуса"

станция "Героев Днепра" - "Героев Украины"

станция "Минская" - "Варшавская"

станция "Дружбы народов" - "Ботаническая"

"В ближайшее время будет подготовлен проект решения для рассмотрения на заседании Киевского городского совета", - добавил начальник киевского метро.

Фото: результаты голосования