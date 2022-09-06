В Харькове во время тревоги прогремели взрывы

Во вторник, 6 сентября, в Харькове во второй раз произошли взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Взрывы произошли через 8 минут после объявления воздушной тревоги.
"Взрыв в Харьков", - говорится в сообщении.
Официальной информации от властей по взрывам пока нет. Данных о погибших и пострадавших тоже.
Напомним, что вчера в Харькове во время тревоги раздались взрывы.
Также, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате обстрела пострадала жилая многоэтажка в Киевском районе города.
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