В Харькове во время тревоги прогремели взрывы
Фото: в Харькове во время тревоги прогремели взрывы (Getty Images)
В Харькове прогремели взрывы в понедельник, 5 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Взрывы произошли через 16 минут после объявления воздушной тревоги.
"Харьковчане сообщают о звуках взрывов", - говорится в сообщении.
Официальной информации от властей по взрывам пока нет. Данных о погибших и пострадавших тоже.
Напомним, что вчера в Харькове также раздавались взрывы.
Раньше россияне обстреляли Харьковскую область. Есть погибшие среди гражданских.
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