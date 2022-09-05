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В Харькове во время тревоги прогремели взрывы

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Харьков, Понедельник 05 сентября 2022 22:23
В Харькове во время тревоги прогремели взрывы Фото: в Харькове во время тревоги прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Харькове прогремели взрывы в понедельник, 5 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Взрывы произошли через 16 минут после объявления воздушной тревоги.

"Харьковчане сообщают о звуках взрывов", - говорится в сообщении.

Официальной информации от властей по взрывам пока нет. Данных о погибших и пострадавших тоже.

Напомним, что вчера в Харькове также раздавались взрывы.

Раньше россияне обстреляли Харьковскую область. Есть погибшие среди гражданских.

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