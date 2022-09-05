Фото: в Харькове во время тревоги прогремели взрывы (Getty Images)

В Харькове прогремели взрывы в понедельник, 5 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Взрывы произошли через 16 минут после объявления воздушной тревоги. "Харьковчане сообщают о звуках взрывов", - говорится в сообщении. Официальной информации от властей по взрывам пока нет. Данных о погибших и пострадавших тоже.