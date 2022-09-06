У вівторок, 6 вересня, у Харкові вдруге сталися вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Вибухи відбулись через 8 хвилин після оголошення повітряної тривоги.
"Вибух у Харкові", - йдеться у повідомленні.
Офіційної інформації від влади щодо вибухів поки немає. Даних про загиблих і постраждалих теж.
Нагадаємо, що вчора у Харкові під час тривоги пролунали вибухи.
Також, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в результаті обстрілу постраждала житлова багатоповерхівка в Київському районі міста.
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