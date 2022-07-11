В Харькове во время тревоги прогремели взрывы

В Харькове утром 11 июля во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Жителей предупредили об угрозе артиллерийского обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook советника главы Харьковского облсовета Натальи Поповой.

"Воздушная тревога и угроза артобстрела в Харькове! В укрытия" - написала она.

Буквально через несколько минут после объявления тревоги в городе раздались взрывы. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские войска нанесли удары, предварительно, из систем залпового огня.

"Внимание, жители Харькова и области, без нужды не находитесь на улицах! Сейчас это очень опасно. Все службы оперативно реагируют и работают на местах", - отметил он.