У Харкові під час тривоги прогриміли вибухи

У Харкові вранці 11 липня під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Жителів попередили про загрозу артилерійського обстрілу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook радника голови Харківської облради Наталії Попової.
"Повітряна тривога і загроза артобстрілу в Харкові! В укриття" - написала вона.
Буквально за кілька хвилин після оголошення тривоги в місті пролунали вибухи. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські війська завдали ударів, попередньо, із систем залпового вогню.
"Увага, жителі Харкова та області, без потреби не перебуваєте на вулицях! Зараз це дуже небезпечно. Всі служби оперативно реагують і працюють на місцях", - зазначив він.
Нагадаємо, вночі окупанти завдали три ракетні удари по цивільних об'єктах Харкова. Ракети потрапили в будинок, школу та на територію складських приміщень у Основ'янському районі.
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