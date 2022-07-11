RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Харкові під час тривоги прогриміли вибухи

Фото: російські війська обстрілюють Харків (facebook.com)
Автор: Руслан Гаращенко

У Харкові вранці 11 липня під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Жителів попередили про загрозу артилерійського обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook радника голови Харківської облради Наталії Попової.

"Повітряна тривога і загроза артобстрілу в Харкові! В укриття" - написала вона.

Буквально за кілька хвилин після оголошення тривоги в місті пролунали вибухи. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські війська завдали ударів, попередньо, із систем залпового вогню.

"Увага, жителі Харкова та області, без потреби не перебуваєте на вулицях! Зараз це дуже небезпечно. Всі служби оперативно реагують і працюють на місцях", - зазначив він.

Нагадаємо, вночі окупанти завдали три ракетні удари по цивільних об'єктах Харкова. Ракети потрапили в будинок, школу та на територію складських приміщень у Основ'янському районі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харківракетный удар