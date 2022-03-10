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В Харькове временно не будет горячей воды

Автор: Татьяна Самарук

В Харькове временно прекратят поставки горячей воды. В частности, все ресурсы направят на сохранение тепла в квартирах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Харьковские тепловые сети".

Из-за обстрелов российских оккупантов в Харькове временно вынуждены прекратить поставки горячей воды. Отмечается, что это с целью экономии воды

"С целью экономии воды, временно прекращено горячее водоснабжение. Весь имеющийся ресурс КП "Харьковские тепловые сети" направляет на сохранение тепла в квартирах. Просим прощения за неудобства, - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что из-за вражеских обстрелов в Харькове более 300 домов без тепла.

Также мы писали, что Харьков объявил набор отдельной бригады территориальной обороны.

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Харьков