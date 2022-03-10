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У Харкові тимчасово не буде гарячої води

Автор: Тетяна Самарук

У Харкові тимчасово припинять постачання гарячої води. Зокрема, усі ресурси направлять на збереження тепла у квартирах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Харківські теплові мережі".

Через обстріли російських окупантів в Харкові тимчасово змушені припинити постачання гарячої води. Зазначається, що це з метою економії води

"З метою економії води, тимчасово припинено гаряче водопостачання. Весь наявний ресурс КП "Харківські теплові мережі" спрямовує на збереження тепла у квартирах. Просимо вибачення за незручності, - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що через ворожі обстріли в Харкові понад 300 будинків без тепла.

Також ми писали, що Харків оголосив набір окремої бригади територіальної оборони.

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Харків