В Харькове возобновили работу метро: график работы

Во вторник, 24 мая, в Харькове возобновили работу метро. Воспользоваться услугами метрополитена можно с 7:00 до 19:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Объектив" .

Интервал между поездами составляет около получаса. При этом в первую неделю работы метрополитена, проезд будет бесплатным.

Поезда курсируют по всем направлениям, кроме участка от станции метро "Академика Павлова" до станции "Героев труда", а станция метро "Госпром" будет работать только в качестве пересадочного узла.

В то же время метрополитен останется убежищем на время воздушных тревог.