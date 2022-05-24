UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Харькове возобновили работу метро: график работы

Фото: В Харькове возобновили работу метро (metro.kharkov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 24 мая, в Харькове возобновили работу метро. Воспользоваться услугами метрополитена можно с 7:00 до 19:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Объектив".

Интервал между поездами составляет около получаса. При этом в первую неделю работы метрополитена, проезд будет бесплатным.

Поезда курсируют по всем направлениям, кроме участка от станции метро "Академика Павлова" до станции "Героев труда", а станция метро "Госпром" будет работать только в качестве пересадочного узла.

В то же время метрополитен останется убежищем на время воздушных тревог.

Напомним, 21 мая российские оккупанты продолжили обстреливать Харьков и область, в результате чего ранения получили более 10 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьковметро