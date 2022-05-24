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У Харкові відновили роботу метро: графік роботи

Фото: у Харкові відновили роботу метро (metro.kharkov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 24 травня, в Харкові відновили роботу метро. Скористатися послугами метрополітену можна з 7:00 до 19:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Об'єктив".

Інтервал між поїздами становить близько пів години. При цьому в перший тиждень роботи метрополітену, проїзд буде безкоштовним.

Потяги курсують по всіх напрямках, крім ділянки від станції метро "Академіка Павлова" до станції "Героїв праці", а станція метро "Держпром" буде працювати тільки як пересадочний вузол.

В той самий час метрополітен залишиться сховищем на час повітряних тривог.

Нагадаємо, 21 травня російські окупанти продовжили обстрілювати Харків і область, внаслідок чого поранення отримали понад 10 осіб.

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