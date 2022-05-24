У Харкові відновили роботу метро: графік роботи

У вівторок, 24 травня, в Харкові відновили роботу метро. Скористатися послугами метрополітену можна з 7:00 до 19:00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Об'єктив".
Інтервал між поїздами становить близько пів години. При цьому в перший тиждень роботи метрополітену, проїзд буде безкоштовним.
Потяги курсують по всіх напрямках, крім ділянки від станції метро "Академіка Павлова" до станції "Героїв праці", а станція метро "Держпром" буде працювати тільки як пересадочний вузол.
В той самий час метрополітен залишиться сховищем на час повітряних тривог.
Нагадаємо, 21 травня російські окупанти продовжили обстрілювати Харків і область, внаслідок чого поранення отримали понад 10 осіб.
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