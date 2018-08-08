В Харькове возле жилого дома нашли гранату

Нашли гранату РГД-5 с запалом УЗГРМ-2

Сегодня, 8 августа, в Харькове на улице Братской возле жилого дома нашли гранату. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харькове.

Как отмечают в полиции, был обнаружен опасный предмет, который находился в цветнике возле жилого дома. Эксперты идентифицировали его как гранату РГД-5 с запалом УЗГРМ-2. Боеприпас изъят и направлен для проведения экспертизы.

"Эвакуация жителей домов не проводилась. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

Информация по данному факту зарегистрирована в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее в Киеве на территории улицы Верхний Вал нашли предмет, похожий на гранату. Он был найден на аллее возле улицы Верхний Вал, 24. Гранату правоохранители обезвредили.

Также ранее в городе Днепре правоохранители обнаружили большой тайник боеприпасов, которые были незаконно вывезены из зоны проведения операции Объединенных сил. Все обнаруженное правоохранители в присутствии понятых опечатали и направили на экспертизу.