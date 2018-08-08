У Харкові біля житлового будинку знайшли гранату

Знайшли гранату РГД-5 з запалом УЗГРМ-2

Сьогодні, 8 серпня, у Харкові на вулиці Братській біля житлового будинку знайшли гранату. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Харкові.

Як зазначають у поліції, було виявлено небезпечний предмет, який знаходився у квітнику біля житлового будинку. Експерти ідентифікували його як гранату РГД-5 із запалом УЗГРМ-2. Боєприпас вилучений та направлений для проведення експертизи.

"Евакуація мешканців прилеглих будинків не проводилася. Обставини події встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Інформація за даним фактом зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що раніше у Києві на території вулиці Верхній Вал знайшли предмет, схожий на гранату. Він був знайдений на алеї поблизу вулиці Верхній Вал, 24. Гранату правоохоронці знешкодили..

Також раніше в місті Дніпрі правоохоронці виявили велику схованку боєприпасів, які були незаконно вивезені із зони проведення операції Об'єднаних сил. Все виявлене правоохоронці у присутності понятих опечатали і направили на експертизу.