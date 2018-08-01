В Киеве на Подоле нашли гранату, движение транспорта ограничено

Новости Происшествия 01.08.2018 - 15:19
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facebook.com/natalka.yakymovych

Граната была найдена на аллее вблизи улицы Верхний Вал

В Киеве на территории улицы Верхний Вал нашли предмет, похожий на гранату. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь полиции Киева в Подольском районе Теняна Иванюсь.

"К нам поступило сообщение, что на территории Верхнего Вала нашли предмет, похожий на гранату. В настоящее время на месте работают взрывотехники. Вывода о том, что было найдено - еще нет. Движение будет перекрыто до установления всех обстоятельств", - сказала она.

По данным "Киев Оперативный", граната была найдена на аллее вблизи улицы Верхний Вал, 24. 

Отметим, что в связи с этим образовались пробки на улице Межигорская, Верхний Вал, Нижний Вал, Хорива и Ярославская.

В Киеве на Подоле нашли гранату, движение транспорта ограничено

В Киеве на Подоле нашли гранату, движение транспорта ограничено

Напомним, ранее в городе Днепр правоохранители обнаружили крупный тайник боеприпасов, которые были незаконно вывезены из зоны проведения операции Объединенных сил. Все обнаруженное правоохранители в присутствии понятых опечатали и направили на экспертизу.

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