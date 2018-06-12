В Харькове восьмой день подряд "минируют" бизнес-центры

Правоохранители проверяют информацию о минировании бизнес-центров в Харькове

В Харькове восьмой день подряд "минируют" здания пяти бизнес-центров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"В Харькове полицейские проверяют информацию о минировании бизнес-центров. Информация о том, что в зданиях заложена взрывчатка, поступило в полицию 12 июня около 10:30", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас правоохранители проверяют информацию о минировании бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском.

#поліція_Харківщини #минировании В Харькове полицейские проверяют информацию о минировании бизнес-центров Информация... Опубликовано Полиция Харьковщины 12 июня 2018 г.

Напомним, указанные бизнес-центры в Харькове "минируют" с 5 июня текущего года. В ходе проверок взрывчатку правоохранители не обнаружили.