У Харкові восьмий день поспіль "мінують" бізнес-центри

Правоохоронці перевіряють інформацію про мінування бізнес-центрів у Харкові

У Харкові восьмий день поспіль "мінують" будівлі п'яти бізнес-центрів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області.

"У Харкові поліцейські перевіряють інформацію про мінування бізнес-центрів. Інформація про те, що в будівлях закладено вибухівку, надійшла до поліції 12 червня близько 10:30", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі правоохоронці перевіряють інформацію про мінування бізнес-центрів на вулицях Академіка Проскури, Свободи, Алчевських, Богдана Хмельницького та проспекті Московському.

#поліція_Харківщини #мінування У Харкові поліцейські перевіряють інформацію про мінування бізнес-центрів Інформація... Опубліковано Поліція Харківщини 12 червня 2018 р.

Нагадаємо, вказані бізнес-центри у Харкові "мінують" з 5 червня поточного року. У ході перевірок вибухівки правоохоронці не виявили.