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Інтерв'ю

У Харкові восьмий день поспіль "мінують" бізнес-центри

НовиниНадзвичайні події    12.06.2018 - 11:08
Ілюстративне фото (facebook.com MVS.LVIV)
Ілюстративне фото (facebook.com MVS.LVIV)

Правоохоронці перевіряють інформацію про мінування бізнес-центрів у Харкові

У Харкові восьмий день поспіль "мінують" будівлі п'яти бізнес-центрів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області.

"У Харкові поліцейські перевіряють інформацію про мінування бізнес-центрів. Інформація про те, що в будівлях закладено вибухівку, надійшла до поліції 12 червня близько 10:30", - йдеться у повідомленні. 

Як зазначається, наразі правоохоронці перевіряють інформацію про мінування бізнес-центрів на вулицях Академіка Проскури, Свободи, Алчевських, Богдана Хмельницького та проспекті Московському. 

 

#поліція_Харківщини #мінування У Харкові поліцейські перевіряють інформацію про мінування бізнес-центрів Інформація...

Опубліковано Поліція Харківщини 12 червня 2018 р.

Нагадаємо, вказані бізнес-центри у Харкові "мінують" з 5 червня поточного року. У ході перевірок вибухівки правоохоронці не виявили.

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Теги публікації: Харків, полиция, минирование  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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