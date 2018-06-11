Правоохранители проверяют информацию о минировании бизнес-центров в Харькове

В Харькове седьмой день подряд "минируют" бизнес-центры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"Информация о том, что в зданиях заложена взрывчатка, поступила в полицию 11 июня около 13:00", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас правоохранители проверяют информацию о заминировании помещений бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском.

На место происшествия выехали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра, эксперты-криминалисты и взрывотехники.

#поліція_Харківщини В Харькове полицейские проверяют информацию о минировании бизнес-центров Информация о том, что в... Опубликовано Полиция Харьковщины 11 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что бизнес-центры в Харькове "минировали" также и 5-10 июня.