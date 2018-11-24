У Харкові водій скоїв наїзд на жінку-пішохода

Фото: місце події (hk.npu.gov.ua)

За минулу добу у Харкові та області сталося 65 ДТП

У Харкові автомобіль Subaru під керуванням 52-річного водія скоїв наїзд на жінку-пішохода. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Нацполіції.

Як зазначається, за минулу добу у Харкові та області сталося 65 ДТП.

Так, інформація внесена до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Новобаварського відділу поліції. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.

На даний час поліцейські встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харківській області співробітники поліції розкрили злочинну групу, що займалась викраданнях елітних іномарок. До складу злочинної групи входило п’ять осіб віком від 30 до 41 року, двоє з яких є громадянами РФ.

Окрім того, злочинці були обізнані про методи пошукових робіт правоохоронців, тому дотримувались ретельної конспірації для уникнення кримінальної відповідальності.