У Харкові повернули оплату за комуналку: що буде з боргами
Фото: у Харкові повернули оплату за комуналку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Починаючи з 1 червня у Харкові повернули нарахування за комунальні послуги. Вже у липні містяни отримають квитанції за минулий місяць.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків".
Як відбуватиметься нарахування за комунальні послуги
- нарахування за комуналку з 24 лютого до 1 червня будуть списані;
- після перерахунку, перші квитанції з нарахуванням за червень харків'яни отримають вже в липні;
- усі заборгованості до 24 лютого, будуть внесені до платіжки;
"Тим харків'янам, які оплачували послуги під час війни, зроблять перерахунок та внесені суми врахують як оплату з 1 червня", - відзначили у міській раді.
Тарифи залишаються незмінними.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про усі зміни щодо тарифів, пенсій й правил для біженців, які набирають чинності з першого липня.
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