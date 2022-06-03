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У Харкові повернули оплату за комуналку: що буде з боргами

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П'ятниця 03 червня 2022 17:53
У Харкові повернули оплату за комуналку: що буде з боргами Фото: у Харкові повернули оплату за комуналку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Починаючи з 1 червня у Харкові повернули нарахування за комунальні послуги. Вже у липні містяни отримають квитанції за минулий місяць.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків".

Як відбуватиметься нарахування за комунальні послуги

  • нарахування за комуналку з 24 лютого до 1 червня будуть списані;
  • після перерахунку, перші квитанції з нарахуванням за червень харків'яни отримають вже в липні;
  • усі заборгованості до 24 лютого, будуть внесені до платіжки;

"Тим харків'янам, які оплачували послуги під час війни, зроблять перерахунок та внесені суми врахують як оплату з 1 червня", - відзначили у міській раді.

Тарифи залишаються незмінними.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про усі зміни щодо тарифів, пенсій й правил для біженців, які набирають чинності з першого липня.

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