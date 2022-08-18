В Харькове на утро снова прогремели взрывы

В Харькове утром 18 августа слышны звуки взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
СМИ пока более подробной информации не указывают. Тем не менее, гражданам необходимо немедленно пройти в укрытие.
Местные жители должны оставаться в хранилищах пока не прозвучит сигнал об отбое ракетной опасности.
Напомним, 17 августа в Харькове прогремели взрывы. На месте прилета произошел сильный пожар.
Впоследствии стало известно, что российские оккупанты нанесли удар по общежитию в Салтовском районе города. В результате атаки врага погибли 7 человек и еще 16 - получили ранения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.